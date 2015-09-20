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Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemleri saldırıya uğradı

Saldırıda bulunan güvenlik görevlisinin özel bir otomobille stattan kaçırıldığı bildirildi

20 Eylül 2015 01:18

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından soyunma odasına giden hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, odaya giden tünel alanında saldırıya uğradı. Güvenlik görevlisi olduğu söylenen saldırganın, diğer güvenlikçiler tarafından engellendikten sonra özel bir otomobille stattan kaçırıldığı bildirildi

Trabzon Avni Aker Stadı'nda oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0 kazandığı maçın ardından hakem Cüneyt Çakır ve ekibi soyunma odasına giderken, tribünlerden çok sayıda pet şişe, çakmak vb. madde atıldı.

Hakemler soyunma odası tünelinde güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişinin saldırısına uğradı. Diğer güvenlikçilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlendi. Saldırıda bulunan güvenlik görevlisinin özel bir otomobille stattan kaçırıldığı bildirildi.

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