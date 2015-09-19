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Spor

Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray

Maçın tek golünü, 82. dakikada Trabzonsporlu Stephane M`bia'nın kendi kalesine attı

19 Eylül 2015 23:00

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti. 

Galatasaray, 82. dakikada Stephane M`bia'nın kendi kalesine attığı gol ile öne geçti! Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Bilal ortasını ön direğe doğru gönderdi, kaleci Onur'un yumruklarından seken top Stephane M`bia'ya çarparak kalenin sağ köşesinden filelerle buluştu. İki takımın da çok sayıda gol fırsatından yararlanamadığı maçta bordo mavililerin 2, sarı kırmızılıların 1 şutu direkten döndü. 

İlk 4 haftayı 10 puanla kapatarak Fenerbahçe ile birlikte zirvede yer alan Trabzonspor, kendi sahasında puan alamayarak liderlik yarışındaki ilk büyük darbesini aldı. Galatasaray ise puanını 8'e yükseltti.

 

Trabzonspor: Onur - Cavanda, Mustafa Yumlu, Douglas, Constant, Okay, MBia, Marko Marin, Özer, Erkan Zengin, NDoye

Galatasaray: Muslera - Denayer, Semih, Hakan, Carole, Bilal, J. Rodriguez, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak

Stat: Avni Aker
Hakem: Cüneyt Çakır

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