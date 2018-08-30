T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'de 4

30 Ağustos 2018 13:36

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 4. haftanın programı ve hakemleri şöyle;
YARIN:
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya) HÜSEYİN GÖÇEK 
1 EYLÜL CUMARTESİ:
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK 
19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar) BAHATTİN ŞİMŞEK 
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) FIRAT AYDINUS 
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) YAŞAR KEMAL UĞURLU 
2 EYLÜL PAZAR:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir) BÜLENT YILDIRIM 
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) ARDA KARDEŞLER 
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) ALİ PALABIYIK 
21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye) CÜNEYT ÇAKIR 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor Toto Süper LigEylül CumartesiTrabzonsporGalatasarayFırat AydınusLigdeEvkur Yeni MalatyasporAtiker Konyaspor Yeni Malatya HÜSEYİN GÖÇEK  1 EYLÜL CUMARTESİ 19FenerbahçeKayserisporAkhisarsporDemir Grup Sivasspor Spor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24