İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig\'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 4. haftanın programı ve hakemleri şöyle;

YARIN:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya) HÜSEYİN GÖÇEK

1 EYLÜL CUMARTESİ:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) FIRAT AYDINUS

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) YAŞAR KEMAL UĞURLU

2 EYLÜL PAZAR:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir) BÜLENT YILDIRIM

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) ARDA KARDEŞLER

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) ALİ PALABIYIK

21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye) CÜNEYT ÇAKIR