Trabzonspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig’in 15. haftasında bugün Trabzonspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele Medical Park’ta oynanacak mücadele 19:00’da başlayacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray; 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beş galibiyet, beş beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi; Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.

Maç önü notları

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor müsabakasında da takımını yönetemeyecek tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor müsabakasında forma giyebilecek.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile yapılacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Falcao, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sezon 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle toplamda 8 resmi maçı kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezasını dolduran Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Trabzonspor müsabakasında görev alabilecek.

Ligin 13. haftasında yapılan Fatih Karagümrük müsabakasında sonra kırmızı kart gören, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Marcao, cezasını 14. haftadaki Göztepe müsabakasında çekti. Marcao, Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Covid-19 testi negatif çıkan ve izolasyon sürecini tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da kadroda bulunabilecek.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11'e görev vermesi bekleniyor.

Sakatlığı bulunan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ryan Babel'in yanı sıra corona virüsle ilgili izolasyon, tedavi ve takip süreci devam eden iki futbolcu da kadroda yer almayacak.

Tedavisine devam edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo da görev yapamayacak.

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Arda Turan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan