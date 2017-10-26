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Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü turunda Çorum Belediyespor’u 6-0 yenerek bir üst tura yükselen Trabzonspor, ara vermeden Süper Lig’in 10’uncu haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına

26 Ekim 2017 15:42

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü turunda Çorum Belediyespor’u 6-0 yenerek bir üst tura yükselen Trabzonspor, ara vermeden Süper Lig’in 10’uncu haftasında 29 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz katılmadı. Kucka’nın ise salonda çalıştığı bildirildi. Tedavilileri tamamlanan Hubocan ile Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalarda yer aldı. Antrenmanda, Çorum Belediyespor karşılaşmasında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı, diğer futbolcular dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
MEHMET YILMAZ GÖREVE BAŞLADI
Bu arada Trabzonspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın Trabzonlu yardımcı teknik adamı olarak göreve getirilen Mehmet Yılmaz, göreve başladı. Bordo mavili takımda daha önce forma giyen Yılmaz, antrenör olarak takımla ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Mehmet Yılmaz’ın görüntüleri
HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON-DHA
FOTOĞRAFLI

 

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