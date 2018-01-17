Trabzonspor, Filip Novak ile anlaştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, bir süredir gündeminde olan sol bek oyuncusu Filip Novak ile prensip anlaşmasına vardı.

Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek transferi için arayışlarına hız veren Trabzonspor’un, Çek sol bek Filip Novak’ın hem kendisiyle hem de takımı FC Midtjylland ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bordo-mavililerin Novak için 2 milyon 250 bin Euro ödeme yapacağı kaydedilirken, anlaşmanın ise 2.5 yıllık olacağı bildirildi. Novak’ın yarın önce İstanbul’a, ardından da Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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