Trabzonspor-Fenerbahçe maçının taktiksel analizi: Fenerbahçe, herhangi bir hücum seti olmadan oynamaya alışmış

* Eyüp Kök

Trabzonspor bu maça kadar kendi evinde 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ile 14 puan alırken deplasmanlarda ancak 5 puan toplayabilmişti.

Milli aradan Yeni Malatya karşısında 5-0'lık hezimet yaşayan Trabzonspor bugün Fenerbahçe'yi son 15 dakika hariç sahadan silip galibiyete uzandı.

Kendi sahasındaki oyunuyla deplasmandaki oyunu bu kadar farklı olan Trabzonspor’a karşı Koeman’ın, Frey ve Slimani gibi top tutma becerileri kısıtlı, ikiliden birini sahaya sürmesi daha doğru olabilirdi.

Bugün formsuz olan Slimani yerine orta alanda görev yapabilecek Mehmet Ekici’yi veya Barış’ı düşünmesi daha doğru olabilirdi.

Trabzonspor’un kalabalık orta sahasına direnemeyen Fenerbahçe ileride de atakları olgunlaştıramadı ve kontra atak aramaya başladı.

4-1-4-1 dizilişine yakın bir şekilde sahaya çıkan Trabzonspor, Onazi’nin tutuculuğunu kullanıp Yusuf-Sosa ile oyun kurmaya çalıştı.

Nwakaeme ve Abdülkadir’in geçiş oyunlarını da mükemmele yakın oynamasıyla ilk yarı tıkır tıkır işleyen bir Trabzonspor izledik.

İlk yarı Fenerbahçe kalesine 16 şut gönderen Trabzonspor bir penaltıdan yararlanamayıp direği nişanlamayı da es geçmemişti.

İkinci yarının başlarında oyuna ortak olmak isteyen bir Fenerbahçe izlesek de Trabzonspor özellikle Sosa ile tempoyu ayarlayıp rakibine yeniden baskı kurmayı başardı.

Özellikle son haftalarda yıldızlaşan Valbuena’nın top kayıpları Trabzonspor’un hızlı ve etkili ataklarına sebebiyet verdi.

Nitekim bu top kayıplarından birinde, Slimani’nin kendi kalesine göre sağ çaprazdan kaybettiği bir topu ustaca filelere gönderen Sosa bu ikramı geri çevirmedi.

Harun’un kalesine gelen 8 şutun 6’sını kurtarıp bir de penaltıya dur demesi de yetmedi Fenerbahçe’ye.

Topa sahip olma oranını %55’lerde tutan Trabzonspor pas isabet oranını da %82’lere çıkartıp maçın son bölümüne kontrollü girmeyi hedefliyordu.

Fakat tıpkı Galatasaray maçının son bölümlerinde olduğu gibi kendine gelen Fenerbahçe, Frey ile farkı bire indirip Trabzonspor’a korkulu dakikalar yaşattı.

Rahat giden ve başından sonuna kadar oyun olarak önde götürdüğü bir maçı vermek istemeyen Trabzonspor gerekli değişikliklerle skoru koruyup evinde çok önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın sorusu

Koeman, Slimani ve Frey yerine daha kontrollü ve kalabalık bir orta saha ile çıksa daha iyi olabilir miydi?

Maçın yıldızı

Bugün kaptanlık pazubandını koluna geçiren Sosa takımını bir maestro gibi yönetti.

Ön alanda Yusuf’a şutörlüğünü ve yaratıcılığını kullanabilmesi için alan açan Arjantinli yıldız harika oyununu ustaca bir golle de süslemiş oldu.

Aynı zamanda penaltı kurtarıp farkın açılmasını önleyen Harun da ne kadar kaliteli bir eldiven olduğunu bizlere hatırlatmış oldu.

Maçın kırılma Anı

Her ne kadar sonuç değişmese de penaltının kaçması oyunun gidişatına yönelik bir etki bıraktı.

Trabzonspor erken gol ile geriye yaslanabilir veya Fenerbahçe umutlarını iyice yitirip maçı ilkyarı dönülmez bir aşamaya girmesine seyirci kalabilirdi.

Özet

13 Haftada 13 puan toplayan Fenerbahçe herhangi bir hücum seti olmadan oynamaya alışmışa benziyor.

Bu verimsizlik takımda herhangi bir reaksiyonu tetiklemiyor. Kilit açıcı denilen yetenekli ayaklardan yoksun olan Fenerbahçe Toure gibi demode fakat işini çok iyi ezberlemiş stoperler karşısında sudan çıkmış balığa dönüyor.

Trabzonspor ise içinde yaşadığı huzursuzluklar karşısında derin bir nefes alıp ligde üst sıraları takip etmeyi sürdürüyor.

* Akademisyen