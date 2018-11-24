Trabzonspor, Fenerbahçe maçının son çalışmasını taraftarı önünde yaptı

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını bugün 16.00’da taraftarlarının önünde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topa sahip olma oyunları oynandı. Bordo mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği antrenmanın son bölümde ise sprint çalışması yapıldı. Tribünleri tamamen dolduran bordo mavili taraftarlar, antrenmanın başından sonuna kadar futbolcuları coşkulu bir şekilde desteklediler.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Bu arada Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka için yarın 15.00’ten itibaren şehir merkezindeki iki ayrı noktadan Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na otobüs seferleri düzenlenecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan planlamaya göre Trabzon Barosu önünden ve Pazarkapı’da bulunan otobüs peronlarından stadyuma ring seferleri yapılacak.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Taraftarlardan görüntüler

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