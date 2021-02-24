Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın diğer önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi.

27. haftanın hakemleri

26 Şubat Cuma

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)

16:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

19:00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

27 Şubat Cumartesi

13:30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)

13:30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

19:00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

28 Şubat Pazar

16:00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu).