Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek 

İSTANBUL, (DHA)
Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Pazar günü Trabzon\'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Bu hafta görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
20.30 Galatasaray - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)
CUMARTESİ
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor (Arda Kardeşler)
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
PAZAR
13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16.00 Akhisarspor - Bursaspor (Volkan Bayarslan)
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
19.00 Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus )
PAZARTESİ
20.00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)