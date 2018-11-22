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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek 

İSTANBUL, (DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu

22 Kasım 2018 15:29

İSTANBUL, (DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Pazar günü Trabzon\'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Bu hafta görev alacak hakemler şunlar: 
YARIN 
20.30 Galatasaray - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)
CUMARTESİ 
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor (Arda Kardeşler)
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Mete Kalkavan) 
PAZAR 
13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16.00 Akhisarspor - Bursaspor (Volkan Bayarslan)
19.00 Trabzonspor  - Fenerbahçe (Halil Umut Meler) 
19.00 Kasımpaşa  - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus )
PAZARTESİ
20.00 Göztepe  - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
 

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