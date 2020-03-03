Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sakatlıkla başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlanan Simon Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'de Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Orta sahada maça başlayan Luiz Gustavo, stoper pozisyonuna geçti.

Falette'de çapraz bağ sakatlığı yaşadığı şüphesi olduğu açıklandı.

Bir sakatlık da Trabzonspor'dan

Karşılaşmanın 39. dakikasında da Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye sakatlık yaşadığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyundan çıkmak zorunda kalan Ndiaye'nin yerine oyuna giren isim ise Guilherme oldu.