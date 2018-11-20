Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/ TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapan bordo-mavililer, akşam antrenmanında ise dar alanda pas çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Juraj Kucka, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz\'ın yanı sıra milli takımlarda bulunan Abdülkadir Ömür, Filip Novak, Esteban Alvarado, Vahid Amiri ve Majid Hosseini yer almadı. Kamil Ahmet Çörekçi\'nin ise salonda çalıştığı belirtildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

YÖNETİM DEPLASMAN TRİBÜNÜ İÇİN TALEPTE BULUNACAK

Bu arada ligin 13\'üncü haftasında Trabzon\'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarlarının maça alınmamasına yönelik kararın ardından bordo-mavili yönetim deplasman tribünlerinin kendi taraftarlarına açılması için girişimde bulunacak. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu\'na konuyla ilgili başvuruyu yapacaklarını söyledi.

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