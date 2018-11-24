Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi, hem de 4 haftadır kazanamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 4 maçında; 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, yarın taraftarı önünde Fenerbahçe\'yi konuk edecek. Süper Lig\'de Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini Ağustos 2010\'da alan ve 17 maçtır rakibine üstünlük kuramayan bordo-mavililer, yarın oynanacak maçı kazanıp, hem Fenerbahçe karşısında galibiyet özlemine son vermeyi, hem de 4 haftadır kazanamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu\'nda saat 19.00\'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

EKSİKLER FAZLA

Trabzonspor\'da bu maç öncesi ülkelerinin milli takımlarında sakatlanan Kucka ile Hosseini\'nin tedavileri devam ediyor. Kucka\'nın 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, takımla antrenmanlara çıkamayan Hosseini\'nin de bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililerde ayrıca Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz da süresiz kadro dışı bırakıldı. Ayrıca antrenmanda sakatlık yaşayan Onazi\'nin durumunun iyi olduğu ve bu oyuncunun forma giyebileceği kaydedildi.

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Fenerbahçe karşısına 4 eksikle çıkacak olan teknik direktör Ünal Karaman\'ın, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki 11\'inde değişiklikler yapacak. Karaman\'ın kadro dışı bırakılan Onur\'un yerine kalede Uğurcan\'a, milli takımdan sakat dönen Hosseini\'nin yerine savunmada genç oyuncu Hüseyin\'e, hücum hattında Olcay\'ın yerine ise sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve takıma dönen Yusuf Yazıcı\'ya forma vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE 91\'İNCİ RANDEVU

Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı\'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 91\'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 90 maçta; Trabzonspor\'un 22, Fenerbahçe\'nin 37 galibiyeti bulunurken, 31 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bahse konu maçlarda 89 gol atarken, kalesinde de 119 gol gördü.

TRABZONSPOR\'UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka, Hosseini

CEZALI: Yok

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