Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman, teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine son verilmesi nedeniyle altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. Tedavilerine devam edilen Kucka ile Onazi’nin salonda özel program doğrultusunda çalıştıkları belirtildi. Bordo-mavililer, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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-Antrenmandan görüntüler

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