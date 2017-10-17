T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 19

17 Ekim 2017 00:13

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman, teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine son verilmesi nedeniyle altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. Tedavilerine devam edilen Kucka ile Onazi’nin salonda özel program doğrultusunda çalıştıkları belirtildi. Bordo-mavililer, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHATrabzonspor Süper LiginEvkur Yeni MalatyasporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeErsun YanalınDerelioğluAntrenmanda Teleset Mobilya AkhisarsporTedavilerineKuckaOnazininBordomavililerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24