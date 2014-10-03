Trabzonspor evinde tek gole teslim oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Legia Varşova karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Michal Kucharczyk'in golüyle geriye düşen bordo-mavili ekip, maçın kalan dakikalarında gol bulamazken, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşmanın 5. dakikasında Mehmet Ekici orta sahadan aldığı topla biraz ilerledikten sonra yaklaşık 30 metreden kaleye şut çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada Jodlowiec, saha taraftan aldığı topla cezaalanına girerken, Papadopoulos son anda yatarak topu uzaklaştırdı.

15. dakikada Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahasının önünde topla buluşan Cardoza'nın vuruşunda top kaleci Kuciak'ta kaldı.

16. dakikada Jadlowiec'in uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Kucharczyk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Kıvrak'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

36, dakikada Cardoza ceza alanı önünde meşin yuvarlağı Mehmet Ekici'nin önüne bıraktı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.

42. dakikada karşılaşmanın hakemi Viktor Kassai, Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodciz'i itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Legia Varşova'nın 1-0 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 59. dakikasında Bosingwa, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi. Ceza sahasına girer girmez vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

60. dakikada Kucharczyk, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Son anda araya giren Bosingwa topu kontrol ederek, uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası sakatlanan Onur Kıvrak, sedye ile sahayı terk etmek zorunda kaldı.

69. dakikada Cardozo ceza sahasında topu kafayla Mehmet Ekici'ye indirdi. Mehmet Ekici müsait pozisyonda meşin yuvarağı auta gönderdi.

75. dakikada Waris'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Cardozo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından auta attı.

78. dakikada Cardozo'nun ceza sahasından çektiği sert şutta, defansa çarpan top dışarı çıktı.

79. dakikada Constant'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda kalecinin de müdahalesiyle direğe çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.