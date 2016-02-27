Trabzonspor evinde Osmanlı tokadı yedi: 1 - 2

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Trabzonspor'un golünü 47. dakikada Sefa Yılmaz atarken, Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 40. ve 51. dakikalarda Rusescu kaydetti. Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 32 yaparken, Trabzonspor 27 puanda kaldı.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Bosingwa, Mustafa Yumlu, Akakpo, Musa Nizam, Fatih Atik (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Okay Yokuşlu, Marin, Erkan Zengin, Sefa Yılmaz, Muhammet Demir (Dk. 73 Muhammet Beşir)

Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Uğur Demirok, Pinto, Mehmet Güven, Lawal, Umar, Ndiaye (Dk. 81 Prochazka), Delarge (Dk. 59 Torje), Rusescu (Dk. 85 Webo)

Goller: Dk. 40 ve 51 Rusescu (Osmanlıspor), Dk. 47 Sefa Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Torje (Osmanlıspor) Dk. 90+2 Mustafa Yumlu (Trabzonspor)

Başkan Usta taraftara hitap etti

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, karşılaşma öncesi stadyumdaki taraftarlara da hitap etti. Usta konuşmasında tüm dünyanın gözünün Trabzon'un üzerinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizi burada buluşturan spor. Bu akşamın özel bir anlamı var. Elbette özel anlamı var ama Trabzonsporlulara, sizlere, bizlere bu akşam çok önemli bir görev düşüyor. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya, bu büyük kulübün taraftarları olarak, sporun centilmenlik ve dostluk olduğunu, gençlere çocuklara örnek olunması gereken bir alan olduğunu göstermemiz şart. Sakın ama sakın.. Tüm dünya bizi seyredecek. Çeşitli sıkıntılarımız olmuş olabilir. 2010-2011 sezonundan beri çeşitli sorunlar yaşamış olabiliriz. Bu akşam tüm Trabzonsporluların birinci sınıf spor seyircisi olduğunu,en ufak bir taşkınlık yapmayacağını göstermenizi rica ediyorum."

Trabzonspor’da 9 eksik

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Douglas Franco, Özer, Salih Dursun, Aykut Demir ve Cavanda ile sakatlıkları süren Cardozo, Mehmet Ekici, Aytaç ve Güray Vural Osmanlıspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Hami Mandıralı, Yusuf Erdoğan'ı yedek oturturken, Musa Nizam'ı sol bekte sahaya sürdü.

Veda sezonunda efsanelere pankart

Trabzonspor yönetiminin Osmanlıspor maçında başlattığı bir uygulamayla bordo-mavili takımda forma giymiş oyunculara plaket töreni yapıldı. Avni Aker'e veda sezonu kapsamında bordo-mavili kulübün tarihine adını yazdıran Turgay Semercioğlu, İskender Günen, Kenan Aksu, Mehmet Cemil Altın, Ali Kemal Özcan, Turan Yurdakul, Güngör Şahinkaya'ya plaketleri Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Vefat eden Kadir Özcan ve Cemil Usta'nın plaketleri ise aile üyelerine takdim edildi.

Hakemlere protesto

Karşılaşmayı yönetecek Özgür Yankaya ve yardımcıları ısırmak için sahaya çıktığında bordo-mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Tribünler uzun süre "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratı yaptı.

Tribünler doldu

Trabzonspor yönetiminin bu maça özel olarak bilet fiyatlarını 3 liraya kadar indirmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar tribünleri doldurdu. Yaklaşık 20 bin bordo-mavili taraftar karşılaşmayı takip ederken, yönetim de stadyuma giren herkese kulüp flaması hediye etti.