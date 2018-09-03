Trabzonspor, evinde gülüyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’de ilk 4 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor, 6 puanı sahasında oynadığı karşılaşmalarda hanesine yazdırdı.

Süper Lig’de 2018-19 sezonuna Medipol Başakşehir yenilgisiyle başlayan Trabzonspor’un sonraki oynadığı 3 maçta da bileği bükülmedi. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1’er mağlubiyet ve beraberlik alan bordo-mavililer, topladığı 7 puanın 6’sını evinde oynadığı karşılaşmalarda hanesine yazdırdı. Bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Galatasaray karşısından ise 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY’A MEDİCAL PARK’TA YENİLMEDİ

Bu arada 4’üncü hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray karşısından 4-0 gibi net bir skorla galip ayrılan Trabzonspor, 18 Aralık 2016 tarihinde açılan ve bu tarihten buyana maçlarını oynadığı Medical Park Stadı’nda Galatasaray’a karşı puan kaybı yaşamadı. İç sahada sarı-kırmızılı rakibine en son 19 Eylül 2015 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık skorla mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra Medical Park Stadı’nda oynadığı 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

EN FARKLI GALİBİYET

Trabzonspor, ligin 4’üncü haftasında 4-0’lık skorla mağlup ettiği Galatasaray karşısında da ezeli rakibine karşı en farklı galibiyetini elde etti. Daha önce 1978-79 sezonunda oynanan özel maç ve 1995-96 sezonunda 4-1’lik skorlarla Galatasaray’ı mağlup eden bordo-mavililer, 2018-19 sezonun 4’üncü haftasında 4-0 mağlup ettiği Galatasaray karşısında tarihindeki en farklı skora ulaştı. Galatasaray ise Trabzonspor’a karşı en farklı galibiyetini 2000-01 sezonunda lig karşılaşmasında yine 4-0’lık skorla elde etmişti.

HACISALİHOĞLU: “KİŞİLER YA DA YÖNETİMLER DEĞİL CAMİALAR BAŞARILI OLABİLİR”

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Galatasaray galibiyetinde futbolcu, teknik heyet ve yönetimin katkısının olduğunu ancak başarının tüm camia ile gelebileceğini söyledi. Galatasaray galibiyetinin kazanırken eksikleri, kaybederken de doğruları görmeye vesile olmasını temenni eden Hacısalihoğlu, “Bence bu galibiyetin tabii ki aslan payı Ünal hocamızın, teknik ekibinin ve futbolcu kardeşlerimizindir. Mutlaka başta başkan olmak üzere yönetimdeki tüm arkadaşların da büyük emeği ve katkısı olmuştur. Ama tartışmasız sadece bugün değil, en kötü ve zor günlerde bile bizlere desteğini esirgemeyen, moral veren sağduyulu insanların bu günlere gelinmesinde çok büyük katkılarının olduğuna gönülden inanıyorum. Dilerim ki bu önemli galibiyet sadece günlük bir sevinci değil, aynı zamanda kazanırken eksiklerimizi, kaybederken de doğrularımızı görmeye vesile olur. Bir kulüpte kişiler ya da yönetimler değil, ancak tüm camia başarılı olabilir. Bu nedenle taraftarlar sağ olsun, var olsun. Trabzonspor da sürekli mutlu olsun, huzurlu yaşasın” ifadelerini kullandı.

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