Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından çıkışa geçen ve Süper Kupa'yı da müzesine götüren Trabzonspor, Sumudica'nın ayrılışının ardından düşüşe geçen Gaziantep FK karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Abdullah Avcı yönetiminde fırtına gibi esen ve son 8 maçtan 22 puan çıkararak zirveye adım adım yaklaşan Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karadeniz ekibi, üst üste 6. galibiyetini alarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kötü gidişatı Göztepe galibiyetiyle durduran Gaziantep ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor haftaya 42 puanla 4. sırada girdi. Gaziantep ise 38 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayımlanacak.

Trabzonspor'da dün ve bugün yapılan açıklamaların ardında toplamda üç futbolcunun Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan (Erce), Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet

Uğurcan Çakır için seferberlik

Kalça kemiğindeki ağrı nedeniyle yoğun tedavi uygulanan Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçında mutlaka kalede olmak istiyor. Teknik heyet tarafından durumu yakından takip edilen başarılı kaleci için kesin karar bugün verilecek. Abdullah Avcı, üst üste oynayacakları Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını da düşünerek, Uğurcan konusunda riske girmek istemiyor. Eğer Uğurcan’ın ağrıları azalmazsa, bugün kalede Erce olabilir.

Savunmada sarı alarm

Bu sezon defansta yakaladıkları müthiş uyumla dikkat çeken Edgar ve Vitor Hugo, Gaziantep maçına ceza sınırında çıkacak. Trabzonspor’un iki stoperi, kart görmeleri durumunda Başakşehir mücadelesini kaçıracak. Fırtına, Başakşehir’den sonra ise ligde Fenerbahçe ile oynayacak.

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