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Spor

Trabzonspor: İki oyuncumuzun Koronavirüs PCR testleri pozitif çıkmıştır

Trabzonspor'un toplamda 3 futbolcuda pozitif çıkmış oldu

13 Şubat 2021 11:57

Trabzonspor, üç futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama şöyle:

“Perşembe günü rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Geçen gün Trabzonspor 1 futbolcusun daha Covid-19 testi pozitif çıktığını duyurmuştu. Toplamda 3 futbolcuda pozitif çıkmış oldu.

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