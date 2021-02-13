Trabzonspor: İki oyuncumuzun Koronavirüs PCR testleri pozitif çıkmıştır

Trabzonspor, üç futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama şöyle:

“Perşembe günü rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Geçen gün Trabzonspor 1 futbolcusun daha Covid-19 testi pozitif çıktığını duyurmuştu. Toplamda 3 futbolcuda pozitif çıkmış oldu.