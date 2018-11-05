Trabzonspor evinde Bursaspor'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Trabzon Akyazı Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzon'daki mücadelenin 25. dakikasında Jose Sosa'nın pasını asiste çeviren Hugo Rodallega bordo-mavili ekibi öne geçiren golü kaydetti. Geçen sezonu 5 golle tamamlayan Kolombiyalı oyuncu böylece ligde 6 gole ulaştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı yüksek tempoya sahne oldu. Trabzonspor Burak Yılmaz ile farkı artırma adına büyük şans yakaladı ancak son vuruş yetersiz kalınca gol gelmedi.

Orta sahada organize olmakta zorlanan Bursaspor ise ileri uçta açık ardı. Dakikalar ilerledikçe fırsatlar yakalayan Bursaspor, net pozisyonları cömertçe harcadı.

Trabzonspor'da Ünal Karaman, 71'de Burak Yılmaz'ın yerine Caleb Ekuban'ı oyuna aldı. Kenara gelen Burak Yılmaz, kendisini protesto eden taraftara tepki gösterdi.

Bursaspor, aradığı golü 87. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Henri Saivet'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ertuğrul Ersoy sağına çekip sert bir vuruş yaptı ancak bu topu kaleci Onur Kıvrak tokatladı. Kaleciden dönen topu takip eden Allano Lima topu iki hamlede kontrol edip vuruşunu yaptı. Juraj Kucka'ya da çarpan bu top ağlarla buluştu.

Son düdükle birlikte mücadele 1-1 sona erdi ve taraftlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 3. beraberliğini alırken, Bursaspor'un yenilmezlik serisi 4 haftaya yükseldi.

Burak Yılmaz ile taraftar arasında gerginlik

Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle geçilen 71. dakikada yerini Caleb Ekuban'a bıraktı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın bu oyuncu değişikliği sonrası kenara gelirken taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

Burak Yılmaz da kendisini protesto eden taraftarlara el-kol hareketleriyle tepki göstererek soyunma odasına gitti.