Trabzonspor eski başkanı Şener'den kulübe ziyaret

TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor\'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüler.

Ziyarette, Trabzonspor\'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileğinde bulundu. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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