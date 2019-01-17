T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor eski başkanı Şener'den kulübe ziyaret

TRABZON, (DHA) -  Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kuru

17 Ocak 2019 20:12

TRABZON, (DHA) - 

Trabzonspor\'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüler.
Ziyarette, Trabzonspor\'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileğinde bulundu. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHASadriHayrettin HacısalihoğluYavuzMehmet AtalaySağıroğluKaramanZiyarette TrabzonsporGenelFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24