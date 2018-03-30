Trabzonspor eski başkan adayı Hekimoğlu: "Ahmet Ağaoğlu'nu sonuna kadar destekliyorum"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) -

TRABZONSPOR eski başkan adayı Celil Hekimoğlu, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu’nun çok zor bir dönemde bordo-mavili kulübün başkanlığına talip olduğunu ve sonuna kadar kendisini desteklediğini dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi’nin hazırladığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi, bir otelde gerçekleştirilen toplantı ile tanıtıldı. MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Trabzonspor eski başkan adayı Celil Hekimoğlu’nun hazır bulunduğu tanıtım toplantısında MÜSİAD Başkanı Ali Kaan, projenin Trabzon’a faydalı olacağını belirterek, emeği geçenler teşekkür etti.

62 BİN METRE KARELİK ALAN

Tanıtılan projenin toplam alanının 62 bin metre kare olduğu, içerisinde bin araçlık yer altı otoparkı, 5 bin kişi kapasiteli suni çim zeminli futbol sahası, 40 adet amatör kulüp odası, iki adet açık basketbol sahası ve tenis kortu, 2 bin kişi kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonu, cafe ve retaurant, Müze, kültür merkezi ve 200 kişi kapasiteli konferans salonu, 500 kişi kapasiteli tiyatro salonu, müzik, resim, fotoğrafçılık, heylel atölyeleri ile bir kilometrelik yürüyüş yolunun yanı sıra yeşil alanların yer aldığı belirtildi.

CELİL HEKİMOĞLU: \"TRABZON’A İHTİYACI OLAN BİR PROJE YAPILMASINI İSTEDİK\"

Celil Hekimoğlu, burada yaptığı açıklamada Trabzon’daki insanların Yavuz Selim projesinin anlamını bilmediği için bu projeyi sahiplendiklerini belirterek, \"Özellikle Trabzon dışında bu projeye yön verecek insanların bu projenin anlamını bizim kadar içerisinde yaşamadığını düşünüyorum. Projeyi daha iyi hissetmek, gerçekten Trabzon\'a ihtiyacı olan bir proje yapabilmek için bu işe el vermemiz gerektiğini düşündüm. İhtiyaç duyulan bir proje yapılmasını istedik. Sadece yeşil park bizi kurtarmaz. Biz fikri vermek, katkı sağlamak adına bu projeyi yaptık. Bu projeyi inşallah sayın başkanımız Ali Kaan nezdinde gerekli yerlere ulaştıracağız. Projeyi Büyük Şehir Belediyesi\'ne sunduk. Ayrıca Ankara\'da sayın bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza da sunmaya çalışağız\" dedi.

\"AHMET AĞAOĞLU’NU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM\"

MÜSİAD Başkan Yardımcısı aynı zamanda Trabzonspor eski başkan adayı da olan Celil Hekimoğlu, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu’nun adaylığını değerlendirdi. Ağaoğlu’nun çok zor bir dönemde Trabzonspor’a talip olduğunu ifade eden Hekimoğlu, şunları söyledi: \"Kendisini canıgönülden kutluyotum. Bu dönemde Trabzonspor\'a talip olmak hiç kolay değil. Kendisine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Başkaları da aday çıkabilir, onlara da saygı duymamız gerekiyor ama Ahmet beyin lehine iyi bir destek var. Bu rüzgara bizim de katkı vermemiz lazım. İnşallah 7 Nisan’da Trabzonspor yeni bir kalkınma hamlesini başlatır. Ahmet beyin şuandaki söylemleri bize de çok yakın. \'3 yıl benden bir şey beklemeyin, bir kalkınma hamlesi yapacağız\' diyor. Bence 3 yıl az söylüyor. 3 yılda Trabzonspor’un sorunları düzelmez. Ama sonuna kadar destekliyorum. Ufak tefek eleştiriler oluyor, bunları yapmayalım. Destek olmamız lazım. Şuan Trabzonspor yönetecek arkadaşlar çok büyük bir külfete giriyorlar. O yüzden kayıtsız, şartsız destek olmamız lazım. Genelde İstanbul’dan gelen başkan adaylarımız ilk 6 ay çok iyi başlıyorlar, sonraki 6 ay tekrar İstanbul gerçeğine dönüyorlar. Tekrar popilist tarnasfer, yatırımlar ve borçlanmalara giriyorlar. Bunu yaparsa bizim başkanımız olamaz. Bugün başladığı noktada en az 3,5 yıl kesintisiz bu kulüpte bir yapılanma ve ekonomik iyileşme programı uygulaması gerekiyor. Bunu yaparsa ve biz de destek olursak Trabzonsporumuz eski günlerine geri dönebilir.\"

\"BİZDEN DAHA YÖNETİCİ OLMAZ\"

Hekimoğlu, bir gazetecinin \'Trabzonspor başkanlığına aday olacak veya herhangi bir yönetime girecek misiniz?\' sorusuna ise \"Bizden daha yönetici olmaz. Ama dışarıdan her türlü desteği veririz\" yanıtını verecek açıklamalarını noktaladı.

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-Celil hekimoğlu’nun açıklamaları

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