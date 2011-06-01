-TRABZONSPOR EREN ALBAYRAK İLE GÖRÜŞÜYOR TRABZON (A.A) - 01.06.2011 - Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Eren Albayrak ile görüşmelere başlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatarım ve Ticaret A.Ş'den İMKB'ye yapılan açıklamada, ''Eren Albayrak'ın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır'' denildi. Bordo-mavili kulüp, dün de Sevilla'nın orta alan oyuncusu Didier Zokora ile transfer görüşmelerine başladığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirmişti.