Trabzonspor, Emre Belözoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecek

Trabzonspor, eski oyuncuları Didier Zokora’ya ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenen Emre Belözoğlu’yla ilgili şikayetini UEFA’a taşıoyor. Fenerbahçe kaptanı için UEFA nezninde yeni girişimlere bulunmaya hazırlanan bordo-mavililer, milli oyuncunun futboldan men edilmesi için başvuru yapacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Trabzonspor yönetiminin, Emre’nin yanı sıra Katar’da teknik direktörlük yapan Bülent Uygun için de şike yaptığının mahkeme kararı ile sabit olması gerekçesi ile lisansının iptal edilmesi için FIFA’ya başvuru yapacağı belirtirdi.