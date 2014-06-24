T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Emre Belözoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecek

Bordo-mavili kulüp, ırkçılık davasında 2 ay 15 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenen Emre Belözoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecek

24 Haziran 2014 15:53

Trabzonspor, eski oyuncuları Didier Zokora’ya ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenen Emre Belözoğlu’yla ilgili şikayetini UEFA’a taşıoyor. Fenerbahçe kaptanı için UEFA nezninde yeni girişimlere bulunmaya hazırlanan bordo-mavililer, milli oyuncunun futboldan men edilmesi için başvuru yapacak. 

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Trabzonspor yönetiminin, Emre’nin yanı sıra Katar’da teknik direktörlük yapan Bülent Uygun için de şike yaptığının mahkeme kararı ile sabit olması gerekçesi ile lisansının iptal edilmesi için FIFA’ya başvuru yapacağı belirtirdi. 

ETİKETLER

emre belözoğludidier zokorafenerbahçetrabzonspormencezaırkçısaldırısöylemuefa fifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24