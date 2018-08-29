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Spor

Trabzonspor, Ekuban'ın ücretini açıkladı

TRABZON / DHA Trabzonspor, bugün sözleşme imzaladığı Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi

29 Ağustos 2018 17:31

TRABZON / DHA

Trabzonspor, bugün sözleşme imzaladığı Caleb Ansah Ekuban\'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
KAP\'a yapılan açıklamaya göre Bordo-mavililer; futbolcunun kulübü Leeds United\'a 2018-19 futbol sezonu için, kiralama bedeli olarak 200 bin euro ödeyecek.
Açıklamada ayrıca, \"Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar futbolcunun satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Leeds United FC\'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödenecektir\" denildi.

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