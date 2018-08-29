Trabzonspor, Ekuban'a bu sezon için 345 bin euro ödeyecek

TRABZON / DHA

Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban\'a bu sezon 345 bin euro maaş ödeyeceğini KAP\'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP\'a yapılan açıklama şöyle;

\"Profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban\'a, kiralama dönemi olan 2018-19 futbol sezonu için 345.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kulübümüzce, 31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 futbol sezonları için anlaşma yapılmıştır.

Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun kesin transferi için satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde, Promoesport Italia Srl\'ye, menajerlik hizmet bedeli olarak 225.000.-EUR ödenecektir.\"