Trabzonspor Edin Visca'yı resmen açıkladı

Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, deneyimli hücum oyuncusunu resmen kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

Başakşehir'e 4.3 milyon euro bonservis ödenecek

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca'nın maliyeti de belli oldu.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000. -euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir" denildi.

"2 aydır görüşüyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında gerçekleşen toplantıdan sonra iki kulüp başkanı açıklamalarda bulundu. Visca’nın kendileri için yaptığı katkılara teşekkür eden Gümüşdağ, “Visca, Başakşehir'in sembollerinden biri. Bu kulübe verdiği, yaşattığı her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz. Başakşehir Kulübü bir şirket, biz de bu şirketin başarısı için çalışıyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu” ifadelerini kullandı.

"Visca transferi, 3.5 yıllık süreçte en çok uğraş verdiğim transferlerden biriydi"

"Visca ücret anlamında kolaylık sağladı" diyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Transferle alakalı çok şey yazıldı, çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirmiş durumdayız. Visca transferi, 3.5 yıllık süreçte en çok uğraş verdiğim transferlerden biriydi. Abdullah Avcı hocamız Visca’yı çok istemişti. Transferi noktalamayı başardık. 10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca, ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum.”

"Şampiyonluklar yaşamak istiyorum"

Trabzonspor ile anlaşan kanat oyuncusu Edin Visca hedefinin yeni şampiyonluklar olduğunu söyledi. Boşnak oyuncu, "10 seneden sonra bugüne geldik. Çok heyecanlıyım. Sayın Başkan (Göksel Gümüşdağ) benim için baba gibi. Öncelikle ona çok çok teşekkür ediyorum. Bana müsaade etti. Oturduk konuştuk. Çok teklif geldi. Transferimi Trabzonspor kadar isteyen bir camia olmadı. Bu transfer sonunda gerçekleşti. Ben de heyecanlıyım ama çok mutlu ve motiveyim. Beni tanıyorsunuz her sezon yeni hedef koyuyorum. Büyük bir camiayla birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Hocam zaten benim öğretmenim. Çok istekli ve motive gideceğim. Tek şampiyonluk bu sene değil, 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli dönem olacak. Başakşehir'den ayrılmak kolay değil ama çok mutluyum. Büyük bir camiaya gidiyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir sezon diliyorum. Sayın Başkanla inşallah kupa sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

İlk maç Sivasspor'a karşı

2011 yılında o zamanki adı İstanbul BŞB olan Başakşehir'e transfer olan Edin Visca, uzun yıllar Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak Süper Lig'de mücadele etti. 31 yaşındaki Visca, sezonun ilk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu. Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak'ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

400 bin euroya gelmişti

10 yılı aşkın süredir Süper Lig'de forma giyen deneyimli hücum oyuncusu, 2011 yılında Bosna'nın Zeljeznicar takımından 400 bin euro bedelle transfer edilmişti. 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Süper Lig'de asist krallığına adını yazdıran Visca, Başakşehir'in 2019-20 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda attığı 13 golle de büyük rol oynamıştı. Başakşehir formasıyla 398 maça çıkan ve 110 gol atıp 118 asist yaparak 228 gole doğrudan katkı veren Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımı’nın formasını da 55 kez giydi ve 10 gol attı.