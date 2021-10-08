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Spor

Trabzonspor, Edgar Le'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı

08 Ekim 2021 09:46

Trabzonspor, başarılı stoperi Edgar Le'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanma kararı aldı. Bordo-Mavili yönetim, 27 yaşındaki ismin teklifi kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek.

Trabzonspor'da savunmada görev alan Edgar Ie'nin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği kulübün yıl sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

Bunu kullanma kararı alan Bordo-Mavili yönetim yine aynı sözleşme gereği oyuncuya uzatılan her yıl için 800 bin Euro ödeme yapacak.

Portekizli stoper ile uzun soluklu bir sözleşme yapmak isteyen Trabzonspor, 27 yaşındaki ismin de teklifi kabul etmesi halinde kontratında da maddi olarak düzenlemeye gidecek.

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