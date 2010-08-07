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Spor

TRABZONSPOR DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARDI TRABZON (A.A)

07 Ağustos 2010 16:59

-TRABZONSPOR DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARDI TRABZON (A.A) - 08.07.2010 - Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili taraftarları dolandırıcılığa karşı uyardı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı taraftarlardan gelen şikayetler üzerine, bazı kişilerin bordo-mavili taraftarları arayarak Trabzonspor Dergisi'ne abone yapılacakları gerekçesiyle kredi kartı bilgilerini almaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Trabzonspor Kulübünün bu yönde herhangi bir kişiye ya da firmaya vermiş olduğu bir yetki durumunun söz konusu olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu aramalarla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Taraftarlarımızın herhangi bir gerekçeyle Trabzonspor Kulübüne ait olmayan hesap numaralarına para yatırmamaları, bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmamaları ve sadece kulübümüzden yapılan aramalara riayet etmeleri önemle rica olunur.''

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