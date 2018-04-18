Trabzonspor, DG Sivasspor'a hazırlanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur ile Castillo’nun yanı sıra hastanede tetkikleri yapılan Abdülkadir yer almadı. Burak ile Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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