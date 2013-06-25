Trabzonspor, Derry City ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, İrlanda’nın Derry City takımıyla eşleşti.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde bordo-mavili takım, İrlanda’nın Derry City takımıyla eşleşti.

Trabzonspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay, eşleşmeyle ilişkin kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Akçay, "Rakibimizle ilgili yaptığımız ilk incelemelerde kontratak başarısı yüksek, deplasman galibiyetleri ve istatistikleri iyi olan bir takım görüntüsü veriyor. Olgun oyunculara sahipler. Liglerinin devam ediyor olması bizim için handikap gibi görünse de kamp dönemimizi ve sezon hazırlığımızı iyi geçirdiğimiz taktirde turu aşacağımıza inanıyorum. Kura Trabzonspor'umuza ve Türk futboluna hayırlı olsun" ifadesini kullandı.



İlk maç 4 Temmuz'da



Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor, ikinci ön eleme turunda kupaya dahil olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk eleme turu maçları 4 ve 11 Temmuz tarihlerinde, ikinci ön eleme turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.