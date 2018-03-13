Trabzonspor, deplasmanda kaybetmiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Süper Lig’de 25’inci haftasının kapanış mücadelesinde deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, üst üste 8’inci deplasman maçından da puan çıkarmayı başardı, dış sahada en çok toplayan 4’üncü takım oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 39 puanla 6’ncı sırada yer alan ve ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 10 galibiyet, 9 beraberlik ile 6 yenilgi alan Trabzonspor, son 8 deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı. Bu sezon ligde 6 mağlubiyeti bulunan ve bunların 4’ünü iç sahada alan bordo-mavililer, deplasmanda sadece iki kez kaybetti. Ligde en son 9’uncu haftada Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız ayrılan Trabzonspor, sonraki 8 deplasman maçında 4’er galibiyet ve beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

İÇ SAHADA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Deplasmanda oynadığı son iki maçında Aytemiz Alanyaspor’u 2-1, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, evinde oynadığı son iki karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda Medipol Başakşehir’e 1-0 ve Beşiktaş’a 2-0 kaybeden Trabzonspor, toplamda iç sahada oynadığı son 4 maçta 2’şer beraberlik ve mağlubiyet aldı, 3 puan çıkaramadı. Ayrıca 2018 yılında ligde oynadığı 8 maçta 10 puan toplayabilen bordo-mavililer, evinde 2, deplasmanda ise 8 puanı hanesine yazdırabildi.

DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4’ÜNCÜ TAKIM

Trabzonspor, ligin 25’inci haftası itibariyle de deplasmanda en çok puan toplayan 4’üncü takım konumunda yer aldı. Fenerbahçe 23 puan ile bu alanda zirvede yer alırken, 21 puanlı Medipol Başakşehir ile 20 puanlı Beşiktaş’ı, 19 puanla Trabzonspor takip etti. Lider Galatasaray dış sahada 16 puan toplarken, ligde son sırada yer alan Kardemir Karabükspor ise 2 puanla deplasmanda en az puan kazanan takım oldu.

N’DOYE 11 HAFTALIK GOL ÖZLEMİNE SON VERDİ

Trabzonspor’un ligin 25’inci haftasında 3-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden forvet oyuncusu Dame N’Doye, 11 hafta sonra golle buluştu. Bundan önce en son ligin 14’üncü haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu, uzun sürenin ardından golle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. N’Doye bu sezon ligde 17 maçta 974 dakika süre aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

YEREL GAZETELERDEN ‘AKHİSAR DOPİNGİ’ YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan övgü ile bahsetti, yönetimin aldığı kongre kararının ise doping etkisi yarattığına dikkat çekti. Karadeniz Gazetesi, “Çok güzel hareketler bunlar”, “Yönetimin kongre kararı adeta doping etkisi yaptı. Trabzon, Akhisar’a patladı” ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, “İlaç gibi”, “Krizdeki Trabzonspor, Akhisar ile hesabı kapatıp hayata döndü” yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Akhisar’da Fırtına koptu!”, “Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Trabzonspor’da Akhisar galibiyeti biraz olsun yüzleri güldürdü” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “3 puan 3 golle geldi”, “Kayıp Trabzon, Akhisar’da ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi.

TAKIMA TEK GÜN İZİN

Trabzonspor’da Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından takıma 1 gün izin verildi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 26’ncı haftasıdna sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkalrına başlayacak.

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