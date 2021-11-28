Trabzonspor'dan tarihi performans

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen ve 36 puana ulaşan Trabzonspor, rekorları alt üst ediyor.

1995-96'dan sonraki en iyi başlangıcını yapan Trabzonspor, son 15 yıla bakıldığında da 14. haftalar itibareyle Süper Lig'in en başarılı takımı oldu. Namağlup yoluna devam eden Bordo Mavililer, sezona damga vurdu.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerken; 14. haftada 36 puana ulaştı. En yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor'a 10'ar puan fark atan Bordo Mavililer, yoluna namağlup devam ediyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, lig istatistiklerini de alt-üst ediyor.

1995-96 sezonundan sonraki en iyi başlangıcını yapan Fırtına, o yıl ilk 14 haftada 38 puanı hanesine yazdırmıştı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de son 15 sezon dikkate alındığında ise tüm takımlar arasında en başarılı ekip oldu.

Fenerbahçe 38 puan toplamıştı

Trabzonspor'dan önce 14 haftada en çok puan toplayan takım, 2005-06 sezonunda Fenerbahçe olmuştu. Sarı Lacivertliler, o sezonun ilk 14 haftasında 38 puan toplamıştı. Trabzonspor, o sezondan sonra 14. maçlar sonunda hanesine en çok puan pazdıran takım oldu.

Galibiyet serisi 7 maça çıktı

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı da kazandı.

Bu sezon 14 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son puan kaybını 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 1-1'lik skorla yaşadı.

Trabzonspor, sonrasında sırasıyla Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında gülen taraf oldu.

Yenilmezlik serisi 26 maça yükseldi

Trabzonspor, Süper Lig'de son 26 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Avcı yönetiminde deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Bordo-mavililer, VAR ile penaltı kazandı

Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.

Müsabakanın 13. dakikasında Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jorge Djaniny, Derrick Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. VAR odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı. 17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı.