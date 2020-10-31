Trabzonspor'da yeni teknik direktör için adaylar belli oldu

Eddie Newton ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor'da yeni teknik direktör için adaylar belli olmaya başladı.

Trabzonspor’a geçtiğimiz sezonun devre arası asistan antrenör olarak imza atan Eddie Newton, Hüseyin Çimşir’in istifası üzerine yeni teknik direktör olarak takımın başına geçmişti. Sezonu Türkiye Kupası’yla kapatan İngiliz hoca, yeni sezona da takımın başında girmişti. 2020/2021 sezonuna oldukça kötü başlayan bordo-mavililerde, fatura Newton’a kesildi.

Üst üste 3 mağlubiyetin ardından yönetim, İngiliz teknik adamın fişini çekti. Bugün yönetimde bunun üzerine zirve yapan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Newton’la bir araya geldi. İngiliz teknik adam ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı olan 300 bin euroyu istedi. Görüşmeler bu doğrultuda devam ederken; hala bir sonuca varılamadığı öğrenildi.

Asist Analiz'in haberine göre Newton’la kesinlikle yola devam edilemeyeceği belirtilirken; yönetimde teknik direktörlük koltuğunda ismi geçen 3 hoca listeye alındı. A planındaki isim Abdullah Avcı olurken; başarılı teknik adamla mutabakata henüz varılamadı. Yönetim, A planını şu anlık askıya alırken; gelişmelerin ardından B planına geçti. Yöneticiler, son dakikada ibreyi Antalyaspor’la geçtiğimiz Perşembe yollarını ayıran Tamer Tuna’ya çevirdi. Tuna’nın ismi en ön planda gözükürken, 2. alternatif olarak ise Mustafa Reşit Akçay’ın ismi geçiyor.

Öte yandan uzun süredir karantinada olan Caleb Ekuban, bugün antrenmanlara başlayarak geri dönüş yaptı. Ganalı oyuncunun takımdan ayrı düz koşu yaptığı öğrenildi.