T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho, ameliyat edildi

19 Kasım 2021 16:38

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho'nun ameliyat edildiğini ve yarın taburcu olacağını açıkladı.

Trabzonspor ’da ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan hücum oyuncusu Gervinho, Fransa’da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho’nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

trabzonsporsakatlıkgervinhoameliyat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24