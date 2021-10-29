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Spor

Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho sezonu kapattı!

29 Ekim 2021 22:55

Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı Rizespor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Gervinho'nun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Marek Hamsik'in pasını oyun alanında tutmak isteyen Gervinho, topa vurduğu anda kendisini yere bıraktı. Acı içinde kalan Fildişili yıldız, oyuna devam edemedi. Sedye ile sahadan çıkartılan Gervinho, yerini Cornelius'a bıraktı.

Maç sonrası Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Gervinho'nun çapraz bağlarının koptuğunu ifade ederken, sezonu kapattığını ifade etti. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da basın toplantısında sakatlığı doğruladı.

GervinhoTrabzonsporSüper Lig
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