Trabzonspor'da Marek Hamsik'in dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da alt baldırındaki sakatlığı nedeniyle ülkesi Slovakya’ya giden ve 2 farklı doktora daha gözüken Marek Hamsik, Trabzon’a döndü. Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçında forma giymesi bekleniyor.

Tedavi süreci devam eden 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, milli arada hazır hale gelecek. Yapılan detaylı kontrollerde önemli bir sıkıntıya rastlanılmadığı öğrenilirken, Hamsik’in milli ara sonrasında oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroda olması planlanıyor. Son olarak 15 Ocak’taki Sivasspor mücadelesinde 11’de yer alan Hamsik, devamındaki süreçte idmanlarda zaman zaman kendisini denemesine rağmen ağrı problemini aşamamıştı.