Trabzonspor'da lisanslı kasketler satışta

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen kasketler, TS Club mağazalarında satışa çıktı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane Teknik Direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı ile şanlı tarihimizde bir simge haline gelen kasket, bugün Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'yla birlikte geçmişten geleceğe taşınıyor" ifadeleri yer aldı.

Kasketlerin TS Club mağazaları ve kulübün resmi sitesinden satışa çıktığı duyuruldu.

Taraftarların yoğun gösterdiği kasketler, 119.99 liradan satışa sunuldu.

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