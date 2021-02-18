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Spor

Trabzonspor'da Koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı yediye yükseldi

18 Şubat 2021 10:24

Trabzonspor'da bir futbolcunun daha yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Böylece bordo-mavili takımda toplam pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Süper Lig'in formda ekiplerinden Trabzonspor, koronavirüs şokuyla sarsılıyor.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.

Böylece Karadeniz ekibindeki pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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