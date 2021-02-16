Trabzonspor'da kale, 18 yaşındaki Kağan'a emanet

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci krizi yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda bordo mavili takımın kalesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu görev yapacak.

Fanatik'in haberine göre, Süper Lig'de son 6 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına dahil olan Trabzonspor'da kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Fırtına'da sağlık problemleri ve sakatlıklardan dolayı üç kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un forma giyemeyeceği Başakşehir karşılaşmasında eldivenler takımın dördüncü kalecisi Kağan Moradaoğlu'nda olacak.

Trabzonspor teknik ekibi kritik Başakşehir maçına 18 yaşındaki kaleci özel olarak hazırlayacak.