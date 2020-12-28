Trabzonspor’da kadro dışı kalan Diabate ülkeyi terk etti

Trabzonspor’un sezon başında Leicester City'den transfer ettiği ancak performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadığından dolayı kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin izinsiz olarak kentten ayrıldığı kaydedildi.

Kulüp tarafından verilen bireysel antrenman programına uymadan izinsiz olarak kenti terk eden Diabate'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi.

Transfer görüşmeleri için izin verilmişti

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen ve devre arası yolların ayrılması planlanan Diabate'ye transfer görüşmeleri yapması noktasında yönetimden izin verildiği ancak oyuncunun buna rağmen izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldığı ifade edildi.

Trabzonspor forması ile bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 maçta forma giyen ve 232 dakika sahada kalıp gol katkısı veremeyen 25 yaşındaki Malili oyuncunun, bordo-mavili takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Diabate, Leicester City’den 1 milyon 573 bin 170 euro fesih bedeli ödenerek transfer edilmişti. (DHA)