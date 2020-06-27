Trabzonspor'da Ekuban şoku!

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Trabzonspor'da Caleb Ekuban şoku yaşanıyor. Performansıyla alkış toplayan Ekuban, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Başkent ekibine karşı sahada olamayacak.

Pandemi sonrası müthiş bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban, Ankaragücü maçında sahada yer alamayacak.



61 Saat'in okurlarına son dakika haberi olarak geçtiği bilgiye göre, Ganalı oyuncu, son antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Çekilecek MR'ın ardından Ekuban'ın sakatlığının durumu belli olacak.



Caleb Ekuban, 3 ayını sakat geçirdiği sezonda 27 maçta 9 gol ve 7 asiste imza attı. Ganalı forvet, Trabzonspor'a hayat verirken, kariyerinin de en verimli döneminden geçiyor.