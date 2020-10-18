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Spor

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

18 Ekim 2020 16:28

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın yapılan Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

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