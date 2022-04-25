Trabzonspor'da biletler satışa çıktı; en ucuzu 500 TL

Trabzonspor'un 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor. Maçta en ucuz bilet 500 lira olarak belirlendi.

Spor Toto Süper Lig ’de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor , 35’inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor’u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, şampiyonluğunu ilan etme ihtimali olan maçın biletlerinin bugün saat 13.00’te satışa çıkarılacağını duyurdu.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL’yi buluyor.

Bilet fiyatları şu şekilde

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL.