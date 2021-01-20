Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sezonu kapattı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk etti. Abdülkadir Ömür, maçın 24. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından sahayı sedyeyle terk etti. Sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür, yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Karşılaşma 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür, oyuna devam edemedi.

Trabzonspor Kulübü genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kulüp doktorumuz Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Çelik, 'Oyuncumız Abdülkadir Ömür’ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur. Futbolcumuzun tedavisi planlanmaktadır.' dedi.''

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