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Spor

Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı

17 Aralık 2020 18:49

Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor'da Plaza, Diabate ile Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

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DiabatePlazaBilal BaşakçıoğluTrabzonsporTrabzonspor kadro dışı
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