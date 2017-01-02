"Trabzonspor Cauteruccio'yu istiyor"

Arjantin'den Ole gazetesi, Trabzonspor'un Emmanuel Mas transferini bitirdikten sonra, Martin Cauteruccio için de girişimler yaptığını ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

61saat.com'un haberine göre; Uruguaylı golcü Martin Cauteruccio, Nacional altyapısında yetişti. 29 yaşındaki Martin Cauteruccio, 2013 yılında Arjantin'de San Lorenzo'ya transfer oldu ve halen bu takımın formasını giyiyor.

Martin Cauteruccio bu sezon istatistikleri salladı. 10 maçta forma giyen Urguaylı golcü 7 gol atıp, 1 asist gerçekleştirerek, dikkatleri üzerine çekti.