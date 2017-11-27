Trabzonspor, Çalımbay ile çıkışa geçti

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - SÜPER Lig\'de bu sezonun ilk 8 haftasında 9 puan toplayan ve alınan sonuçların ardından teknik direktör Ersun yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile 5 maçta 10 puan elde etti ve çıkışa geçti.

Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer, son 4 maçta yakaladığı puan serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Sezona teknik direktör Ersun yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftada alınan 9 puan sonrası Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti.

ZİRVE İLE FARK 7’YE İNDİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde 5 maça çıkan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1\'er beraberlik ve mağlubiyet alarak toplamda 10 puanı hanesine yazdırdı. Çalımbay ile 5 maçta 10 puan toplayan ve Yanal ile 8 maçta topladığı 9 puanın üzerine çıkan Trabzonspor, zirve yarışına da tutundu. Bordo-mavililer, yakaladığı puan serisinin ardından 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile puan farkını da 7\'ye indirdi.

DEPLASMANDAKİ İLK GALİBİYET

Bu arada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ligde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde deplasmanda bu sezon 6 maç oynayan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 beraberlik almıştı. Ayrıca Osmanlıspor galibiyetinin ardından Sivas deplasmanından da 3 puanla dönen Trabzonspor, bu sezon ilk kez ligde 2 maç üst üste kazandı.

OKAY YOKUŞLU GOLLE DÖNDÜ

Trabzonspor\'da sarı kart cezası nedeniyle bu sezon sadece Osmanlıspor karşılaşmasında görev alamayan ve 1 maç aradan sonra Demir Grup Sivasspor mücadelesi ile yeniden formasına kavuşan Okay Yokuşlu, golle dönüş yaptı. Bordo-mavililerin deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor mücadelesinde takımının galibiyet golünü kaydeden genç orta saha oyuncusu, skora da katkı sağlamış oldu.

YEREL GAZETELERDEN \'DEV UYANDI\' YORUMU

Yerel gazeteler, Trabzonspor\'un Sivas deplasmanındaki 2-1\'lik galibiyetini, \"Deb uyandı, bu fırtına dinmez\" şeklinde yorumladı.

Taka Gazetesi, \"Dev uyandı\", \"Osmanlıspor’dan sonra Sivasspor engelini de geçen Trabzonspor, zirve için umutlandı\" ifadelerini kullandı.

Sonnokta Gazetesi, \"Bu fırtına dinmez\", \"Trabzonspor hem ilk deplasman maçını kazandı, hem de 2 maç üst üste kazandı\" başlıklarını kullandı.

Kuzey Ekspres Gazetesi, \"Zafer\", \"Trabzonspor Sivas\'ı yıktı, 3 puanı kaptı\" yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, \"Fırtına’dan temizlik operasyonu\", \"Sivasspor’u devirdiler, \'Tertemiz forma tertemiz zafer\' ile net mesaj verdiler\" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

Günebakış Gazetesi, \"Tertemiz zafer!\", \"Trabzonspor, \'Şikeci\' Sivasspor’a dersini verdi\" ifadelerine yer verdi.

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