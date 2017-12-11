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Spor

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında yarın oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün 16

11 Aralık 2017 21:01

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında yarın oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün 16.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Sakat olan Durica’nın yanı sıra Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’ın antrenmanda yer almadığı, Uğur, Okay, Onur ile Kucka’nın ise özel program dahilinde çalıştıkları kaydedildi.

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