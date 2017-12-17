T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor-Bursaspor maçına altyapı damgası

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - ALTYAPILARIYLA öne çıkan Trabzonspor ve Bursaspor'un karşılaşmasında genç oyuncuların şans bulması dikkatlari çekti

17 Aralık 2017 14:43

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - ALTYAPILARIYLA öne çıkan Trabzonspor ve Bursaspor\'un karşılaşmasında genç oyuncuların şans bulması dikkatlari çekti.
Süper Lig\'de bu sezon altyapıdan en fazla oyuncu çıkaran kulüpler arasında yer alan Bursaspor ve Trabzonspor, kozlarını Trabzon\'da paylaşırken bordo-mavili ekip sahadan Yusuf Yazıcı\'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı. Bu kritik mücadelede genç oyuncuların şans bulmaları ise dikkat çekti. Bursaspor altyapısında yetişen Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp ve Kubilay Kanatsızkuş; Trabzonspor\'da ise altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür sahada ter döktü. Özellikle yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu Süper Lig\'de her iki kulübün de yetiştirdiği genç oyuncularına şans vermesi öne çıktı. Bursaspor ile Trabzonspor, şu ana dek 4 futbolcuyla kendi altyapısından yetişen oyunculara ligde en fazla süre veren ekipler konumunda yer alıyor. Bursaspor\'da Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı ve Furkan Soyalp; Trabzonspor\'da ise bu sezon Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür\'ün dışında kaleci Uğurcan Çakır, Mustafa Akbaş da kendi kulüplerinin altyapısında yetişerek ligde süre aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHAALTYAPILARIYLATrabzonsporBursasporSüper LigTrabzonYusuf YazıcıBuErtuğrul Ersoy Furkan SoyalpKubilay Kanatsızkuş; TrabzonsporAbdülkadirBursaspor Ertuğrul Ersoy Kubilay Kanatsızkuş Rüştü Hanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24