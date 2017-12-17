Trabzonspor-Bursaspor maçına altyapı damgası

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - ALTYAPILARIYLA öne çıkan Trabzonspor ve Bursaspor\'un karşılaşmasında genç oyuncuların şans bulması dikkatlari çekti.

Süper Lig\'de bu sezon altyapıdan en fazla oyuncu çıkaran kulüpler arasında yer alan Bursaspor ve Trabzonspor, kozlarını Trabzon\'da paylaşırken bordo-mavili ekip sahadan Yusuf Yazıcı\'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı. Bu kritik mücadelede genç oyuncuların şans bulmaları ise dikkat çekti. Bursaspor altyapısında yetişen Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp ve Kubilay Kanatsızkuş; Trabzonspor\'da ise altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür sahada ter döktü. Özellikle yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu Süper Lig\'de her iki kulübün de yetiştirdiği genç oyuncularına şans vermesi öne çıktı. Bursaspor ile Trabzonspor, şu ana dek 4 futbolcuyla kendi altyapısından yetişen oyunculara ligde en fazla süre veren ekipler konumunda yer alıyor. Bursaspor\'da Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı ve Furkan Soyalp; Trabzonspor\'da ise bu sezon Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür\'ün dışında kaleci Uğurcan Çakır, Mustafa Akbaş da kendi kulüplerinin altyapısında yetişerek ligde süre aldı.

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